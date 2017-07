Krzesło do schodzenia po schodach

– Pierwsze krzesełko, do sprowadzania osób niepełnosprawnych po schodach, stworzyłem w niespełna trzy dni – mówi Marek Lucima – To była moja autorska konstrukcja – z potrzeby Serca. Ów pomysł, powstał w mojej głowie gdy mój znajomy żalił się, iż zmaga z wielkimi problemami, by swojego syna po wypadku, sprowadzić z wysokiego piętra na podwórko.

Dar dla MOPR

Krzesełko dla MOPR w Słupsku posiada trochę inną budowę, która z założenia ma wytrzymać trwałe użytkowanie. Chcę moją akcją, najzwyczajniej pomóc ludziom – dodaje Pan Marek.

Marek Lucima jest konstruktorem, który na swoim koncie ma wiele autorskich projektów pomocnych ludziom. Przekazanie urządzenia zorganizowano w ramach jednorazowego projektu, stworzonego przez konstruktora, pod nazwą „Wychodzimy”.

Źródło: 10minut.tv